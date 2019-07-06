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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: ABD ve İsrail’i en büyük tehdit görenlerin oranı yüzde 20 artmış

Türkiye’ye en büyük tehdit hangi ülke?
ABD…
Geçen yılki araştırmada “En büyük tehdit ABD” diyenlerin oranı yüzde 60.2…
Bu yıl yüzde 81.3…
Ya ikinci en büyük tehdit olarak görülen ülke?
İsrail…
Geçen yıl yüzde 54.4’ü “İsrail Türkiye’ye tehdittir” cevabını vermişti.
Bu yıl oran yüzde 70.8…
Bir yılda hem ABD’yi hem İsrail’i en büyük tehdit görenlerin oranı yüzde 20 dolaylarında artmış.
Türk toplumu ikisini de aynı kaba koyuyor.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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