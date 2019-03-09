Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: ABD ekonominin notalarında sert darbeli bir ritime ‘kreşendo’ geçebilir

ABD sahada bu dayatmayı yaparken, Türkiye’ye, ‘ekonomik sinir uçlarına’ ufak ufak, gerektiğinde daha sert dokunuşlarla ‘akort’ vermeye çalışıyor.

Bundan önce de yapmıştı.

Reklam

Doların ateşi aniden yükselmişti.

‘Rahip Brunson’ın Amerika’ya gitmek üzere serbest bırakılışı’ ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki diyalog sonucu ateş düşmüştü.

Şimdi gene aynı oyunun ayak sesleri gelmekte.

Reklam

Türkiye deneyimli…

Daha öngörülü tavırlarla bu oyunu da göğüslemekte.

Fakat…

Türkiye-ABD ilişkileri gündeminde konular öylesine ciddi ve makasın daha da açılabileceği o kadar ne görünmekte ki önümüzdeki süreçte Ankara ile Washington arasında iplerin daha da gerilmesi mümkün.

ABD ekonominin notalarında sert darbeli bir ritime ‘kreşendo’ geçebilir.

SON HABERLER

Sayılarla dünya çapında kadınların durumu

Sadece yerel değil küresel bakmak adına, tarafsızlık adına, eşitlik adına, gezegenimizde ne kadar geri kaldığımızı anlamak adına Birleşmiş Milletler’in (BM) 2015 yılında hazırladığı rapordan sayılarla dünyada kadının durumu…

Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor

Japon biliminsanlarının yaptığı bir araştırma iklim değişikliğinin etkilerinin sadece gezegenimize değil, insan biyolojisine ve nüfustaki cinsiyet dengesine de etkileri olduğunu öne sürüyor. Rapora göre bunun nedeni erkek bebeklerin, iklim değişikliği de dahil, dış stres faktörlerine karşı daha kırılgan olması.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...