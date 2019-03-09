Güneri Cıvaoğlu: ABD ekonominin notalarında sert darbeli bir ritime ‘kreşendo’ geçebilir

ABD sahada bu dayatmayı yaparken, Türkiye’ye, ‘ekonomik sinir uçlarına’ ufak ufak, gerektiğinde daha sert dokunuşlarla ‘akort’ vermeye çalışıyor.

Bundan önce de yapmıştı.

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Doların ateşi aniden yükselmişti.

‘Rahip Brunson’ın Amerika’ya gitmek üzere serbest bırakılışı’ ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki diyalog sonucu ateş düşmüştü.

Şimdi gene aynı oyunun ayak sesleri gelmekte.

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Türkiye deneyimli…

Daha öngörülü tavırlarla bu oyunu da göğüslemekte.

Fakat…

Türkiye-ABD ilişkileri gündeminde konular öylesine ciddi ve makasın daha da açılabileceği o kadar ne görünmekte ki önümüzdeki süreçte Ankara ile Washington arasında iplerin daha da gerilmesi mümkün.

ABD ekonominin notalarında sert darbeli bir ritime ‘kreşendo’ geçebilir.