Güneri Cıvaoğlu: ABD Çin’e 20 trilyon dolarlık tazminat davası açıyor

İlk büyük adım Amerika’dan…

Çin’e karşı 20 trilyon dolarlık tazminat davası açılıyor.

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Amerikalı avukat Larry Klayman ve onun avukatlar grubu Freedom Watch “Çin Silahlı Kuvvetleri, Wuhan Institute of Virology (Vuhan Viroloji Enstitüsü) bu enstitünün direktörü Shi Zhengli ve Çin Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Chen Wei” aleyhine dava dosyalarını hazırladılar.

Enstitü anlaşılır şey de Çin Silahlı Kuvvetleri ve Çin Genelkurmay Başkanı neden davanın adresi oluyor?

Çünkü…

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“Üretilen virüsün terörist amaçlı bir silah olarak kullanılması ve Amerikan halkında ölümlere sebebiyet vermesi” iddiası öne sürülmekte.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı