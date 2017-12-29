Gündemdeki Gül’den ‘Davutoğlu’na yakın’ Karar’a ziyaret: Yakından takip ediyorum

11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iktidar medyasından eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesini ziyaret etti.

İbrahim Kiras’ın genel yayın yönetmeni olduğu gazetenin yazar kadrosunda Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert, Yıldıray Oğur, Akif Beki, Elif Çakır ve Hakan Albayrak gibi bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın olan ancak son dönemde ‘araları açılan’ isimler yer alıyor.

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Davutoğlu’nun başbakanlığı dönemindeki başdanışmanlarından Etyen Mahçupyan da gazetenin yazarlarından.

Karar’ın haberinde şu ifadeler yer aldı: “Amcası Mahmut Gül’ün vefatı nedeniyle ertelediği ziyareti bugün gerçekleştiren Abdullah Gül’ü Genel Yayın Yönetmenimiz İbrahim Kiras ile diğer yönetici ve yazarlarımız ağırladı. Gazete ekibiyle sohbet eden Gül, medyanın demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Karar’ı yakından takip ettiğini ve yayın hayatına yeni başlayan kitap ekini beğendiğini belirten Gül, başarılar diledi.”