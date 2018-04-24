Gündemde ‘Gül’ var: Erdoğan ve ‘özgül ağırlık’ Arınç bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, bu akşam ‘Abdullah Gül gündemi’yle bir araya geldi.

Son günlerde medyada 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olabileceği yönünde kulis haberler yer alıyor. Bunun için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmeye ikna edilmeye çalışılacağı öne sürülüyor.

Reklam

İYİ Parti lideri, bir kez daha 100 bin imzayla aday olacağını açıklarken, Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurgulamış, parti yönetimi de bu kararı teyit etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise erken seçim için “Biz geniş bir ittifakı, geniş bir birlikteliği sağlamak zorundayız” demişti.

Görüşme parti binasında

Erdoğan’ın resmi programında Arınç ile görüşme bilgisi bulunmuyordu.

Reklam

Sürpriz görüşmede iki isim, AKP MKYK toplantısından sonra AKP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Arınç, binaya girmeden gazetecilere “Davet üzerine geliyorum” dedi.

Erdoğan ile Arınç’ın, kulislerde cumhurbaşkanı adayı olarak Gül’ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

‘Aday değilim’

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Arınç, kendisine milletvekilliği teklif edilmediğini, vekil olmayı düşünmediğini, aktif siyasi hayatını bitirdiğini söyledi.

Bir süredir gündemde yok

Uzun süredir görünmeyen Arınç son olarak, 696 sayılı KHK’yı ‘muğlak’ bulan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ‘retweet’le destek vermiş ve Hürriyet yazarı Taha Akyol’un düzenlemeyi eleştiren yazısını da “Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim” sözleriyle paylaşmıştı.