Gündem ‘seçim kampanyası’: Kılıçdaroğlu tedavisi süren Baykal’ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

15 Ekim’de beyin kanaması geçirerek Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde üç kez ameliyat edilen Deniz Baykal, 5 Kasım’da Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılmıştı.

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Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

Ankara’da dün çeşitli toplantılara katılan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde genel başkan yardımcısı Haluk Koç’la birlikte Baykal’a bayram ziyaretinde bulundu.

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Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu’nun, Baykal’ın bayramını kutladığı, iki siyasetçinin ‘seçim kampanyası’ hakkında sohbet ettiği öğrenildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Baykal’ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldığı belirtildi.

CHP’de Antalya’da 1’inci sıradan aday gösterilen 79 yaşındaki siyasetçinin 24 Haziran’daki seçimlerin ardından Meclis’teki yemin törenine katılabileceği bildirilmişti.

Baykal’ın ‘en yaşlı üye sıfatı’yla seçimden sonra Meclis’i açması bekleniyor.