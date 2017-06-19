Gündem ‘darbeci askerler’: Yıldırım ‘ilişki’yi vurguladı, Çipras ‘hukuk’a işaret etti

Başbakan Binali Yıldırım ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina’da bir araya geldi. İkilinin gündeminde, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerin durumu vardı.

Askerler, kendilerini ‘ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler’ diye tanımlamış ve günah keçilerine dönmekten korktuklarını söylemişti.

Yunan mahkemesi, sekiz asker için Türkiye’nin ikinci kez yaptığı iade talebini de reddetmişti.

Bir kez daha askerler için iade talep ettiklerini aktaran Yıldırım, hukuka saygılı olduklarını ancak ‘Türkiye’ye açık darbe yapanların’ ülkelerine iade edilmesini istediklerini söyledi ve ekledi: “İstiyoruz ki darbeciler Yunanistan-Türkiye ilişkilerine darbe vurmasın.”

Konuyla ilgili soruya kısa bir yanıt veren Çipras ise “Yunan hukuk sistemi bu konuda bir karar verdi ve bu karara tümüyle saygı gösterilmeli” dedi.