Gündem ‘corona’: CHP ile AKP’nin ‘kalabalık otobüs’ polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li eski belediye meclisi üyesi Mücahit Birinci’nin belediyenin corona virüsü önlemlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Beş yıl İBB Meclisi’nde grup başkan vekilliği yapan Birinci, bugün saat 06:00’da 146 numaralı otobüste, yasal sınırdan daha fazla insanın bulunduğunu öne sürerek bir fotoğraf paylaştı.

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Boğazköy-Bakırköy seferini yapan otobüs.

Bu sabah saat 06.00

146 nolu sefer

Otobüs kapı nosu: A17737

Plakası: 34 GA 8527



Toplum sağlığını tehlikeye atma noktasında bir suç duyurusudur. Vebali seferleri seyrekleştiren İBB'yi idare eden zatın üzerindedir. pic.twitter.com/Xdbj369Abj — Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 29, 2020

Yeni kurallara göre, otobüslere en fazla kapasitesinin yarısı kadar yolcu binebiliyor ve belirlenen koltuklara oturmak zorundalar. Birinci, CHP’li yönetimi kurallara uymamakla eleştirerek, başkan Ekrem İmamoğlu’nun ‘halkın sağlığını tehlikeye attığını’ öne sürdü.

İBB’den yanıt geldi

İBB’nin Birinci’ye yanıt verdiği yazılı açıklamasında, bugün 62 ve 146 numaralı otobüslerde sıradışı bir hareketlilik görüldüğü, bu nedenle araçların kameradan incelendiği belirtildi.

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Açıklamaya göre, 30 durak kat ederek Kağıthane-Kabataş seferini yapan 62 numaralı otobüsü 15 Mart Pazar günü 41 yolcu kulandı. 22 Mart Pazar günü ise bir kişi kullandı. Ancak 29 Mart’ta yolcu sayısı 71’e ulaştı.

Açıklamada otobüse Fazilet Durağı’ndan 47 yolcu bindiği, bunun daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğu belirtilerek “Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bir önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza, önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00’da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir. İdari makamlara bildirim yapılacaktır.”

‘İki duraktan 65 yolcu bindi’

Açıklamada, Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan 146 numaraları otobüse ilişkin de şöyle dendi: “Bu hattımızda görev yapan otobüsümüz tam 72 durak kat etmektedir. 15 Mart 2020 Pazar günü 72 duraklık hattımızı 51 vatandaşımız kullanmıştır. 22 Mart 2020 Pazar günü yani geçtiğimiz hafta 72 duraklık hattımızı sadece 31 vatandaşımız kullanmıştır. Salgının boyutunun 1 haftada artması ve sokağa çıkma faaliyetlerinin çok daha azalmasına rağmen bugün yani 29 Mart 2020 Pazar günü bu hattımızdaki yolcu sayısı 65’e çıkmıştır. Burada da dikkatimizi çeken hareketlilik, sadece iki duraktan 41 kişinin araca binmesi olmuştur. Bu da daha önce hattımızda Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmamış bir hareketliliktir. Binişler Araslı ve KİPTAŞ duraklarından gerçekleşmiştir.”

‘Suç duyurusunda bulunulacak’

Açıklamada, fotoğrafı yaydığı belirtilen ‘Onder’ isimli Twitter kullanıcısının, CHP’ye, partinin genel başkanı ve İmamoğlu’na hakaretlerinin bulunduğu paylaşımların görüldüğü, bununla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı dile getirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Nihayetinde, hiçbir Pazar sabahı 06:00 sularında yaşanmayan hareketliliğin sokağa çıkma oranının yüzde 90 azaldığı İstanbul’da bugün gerçekleşmesi şüphe ile karşılanmıştır. Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi, üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir. Otobüs içi kalabalık fotoğraflarını sosyal medyaya yayan kişilerin hem bir siyasi parti ve genel başkanına hem de İBB ve başkanına çok sayıda hakaret mesajları paylaşması da, organize kötülüğe dair kuşkularımızı kuvvetlendirmiştir.

‘Yargıda hesaplaşacağız’

Ülke olarak küresel bir salgının yarattığı büyük sorunlarla el ele mücadele ederken, sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağımızı belirtir, değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz.”

-458 nolu Gürpınar-Yenibosna otobüsü

-saat 20.20

-Kapı numarası A-665

-Plakası 34 RK 0765

Bunu kim doldurdu? pic.twitter.com/O1Cg1di0pf — Mücahit Birinci (@birincimucahit) March 29, 2020

Birinci, belediyenin açıklamasının ardından farklı bir otobüsten daha fotoğraf paylaştı. Birinci, şunları yazdı: “‘Organize biniş’ değil mi bu da? İstanbul halkının sağlığını riske atan bu uygulamalarla ilgili suç duyurumdur. Otobüs seferlerinin seyrekleşmesi araştırılmalıdır. Sorumlular yargılanmalıdır.”