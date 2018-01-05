Gündem Çiftlik Bank: Reklamları üç ay süreyle tedbiren durduruldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, inceleme başlattığı Çiftlik Bank’ın reklamlarının üç ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor.

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Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve SPK soruşturma başlatmıştı.

Çiftlik Bank’la ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, denetimlerin devam ettiğini aktaran bakanlık, ‘Çiftlikbank’ ifadesinin, Bankacılık Kanunu’nun 150’nci maddesine aykırılık teşkil ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti: “Gerekli izinler alınmadan ‘banka’ ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir. Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulumuz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir. Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade ederken, tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.”