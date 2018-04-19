Çiftlik Bank soruşturması: Bulgaristan ve Uruguay’dan iki kişi için iade talebi

Çiftlik Bank soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, altı kişi için kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Çiftlik Bank ‘vurgununda’ 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplandığı ortaya çıkmıştı.24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçağa binen ve Uruguay’a gittiği öğrenilen Aydın’ın iadesinin talep edildiği Uruguay’dan başka bir ülkeye gittiği tahmin ediliyor.

Reklam

Kırmızı bültenle aranan Aydın halen bulunamadı.

Başsavcılık, bugüne kadar toplam 33 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 13 kişinin tutuklandığını ve 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Reklam

Altı kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını aktaran başsavcılık açıklamasında, “Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç’in iadelerinin talep edildiği, yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına Adalet Bakanlığı aracılığıyla yazı yazılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki eylemlerle ilgili bilgi, belge ve el koyma taleplerinde bulunulduğu” belirtildi.