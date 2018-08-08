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Yaramazlara biraz batar!

Gündem Brunson ve yaptırımlar: Türk heyetinden ABD’de iki görüşme

 

Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyeti, ABD’li yetkililerle görüştü.

Fotoğraf: DHA

Ankara’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önel başkanlığında bir heyet, başta pastör Andrew Craig Brunson’ın tutukluluğu olmak üzere ikili sorunların çözümü için görüşmek amacıyla Washington’a gitti. Heyette Adalet, Hazine ve Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişi bulunuyor.

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Heyetlerin görüşmesi saat 18.00 sıralarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede ABD heyetine, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan başkanlık yaptı.

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AA’nın haberine göre Brunson ile ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları görüşmede ağırlıklı olarak ele alınan konulardı.

İkinci görüşme

Türk heyeti daha sonra ABD Hazine Bakanlığı’nda ABD’lilerle bir araya geldi.

‘Pazarlık yok’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, heyetin gitmesinden önce ABD ile sorunların çözümü için ön mutabakat yapıldığı yönündeki haberleri yalanlarken “Eğer bir anlaşmaya varsaydık (rahip Brunson) evinde olurdu” demişti.

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