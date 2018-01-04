Günde 74 kişi ‘ajan’ olmak için, 180 kişi suç ihbarı için MİT’e başvuruyor

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet sitesine 2017’de ihbar, işe girme ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurularla ilgili istatistikler yayınlandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, teşkilatın ‘www.mit.gov.tr’ internet adresi, geçen yıl 1 milyon 56 bin 588 kez ziyaret edildi. Siteyi ziyaret edenler, MİT’e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.

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En çok ihbar ‘FETÖ’den

MİT’e yapılan elektronik başvurulardan 25 bini ‘FETÖ’, 11 bini PKK’yla ilgili ihbarlardan oluştu. Çeşitli güvenlik konularında da yaklaşık 30 bin ‘yardımcı olma’ amaçlı mesaj gönderildi. Bu rakamlar, günde MİT’e 181 suç ihbarı yapıldığı anlamına geliyor.

İhbarlardan 7 bin 812’si incelendikten sonra adli makamlarla paylaşıldı ve operasyonlara dönüştürüldü. Haberde bu sayede,‘FETÖ’ içindeki kripto bazı isimler tespit edildiği bilgisi verildi.

Kurumun web sayfasını geçen yıl ziyaret edenlerden 27 bini ‘kariyer‘ bölümünden iş başvurusunda bulundu. Bu, günde 74 kişinin MİT elemanı olmak için başvurduğu anlamına geliyor.

2 bin 297 başvuruya yanıt

MİT’e, ayrıca “Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı?”, “MİT’in çalışma koşulları nasıl?”, “Beni MİT’e alır mısınız?”, “Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?” gibi soruların da yer aldığı 6 bin 338 “bilgi edinme başvurusu” yapıldı.

‘Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ kapsamındaki başvurulardan 2 bin 297’sine yanıt verildi.