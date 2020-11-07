Günde 11 çağrı: 112 Acil Servis’i dört ayda 1347 kez aradı

Samsun’da yaşayan bir kişi, dört ayda 1347 kez 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, kentte 24 Ocak 2019-23 Ekim 2020 tarihlerinde 1 milyon 680 bin çağrının 1.3 milyonunun asılsız olduğunu söyledi.

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Demir, arayanlardan bazılarının “Arkadaş arıyorum”, “Kedi tavana çıktı, polis gönderin aşağıya indirsin”, “Evladım evde yok, telefon numarasını versem konumundan bulabilir misiniz” dediğini ifade etti.

Günde 11 çağrı

Müdürün verdiği bilgiye göre bir kişi dört ayda 1347 defa 112’yi aradı. Bazı kişilerin arama sayısı da 1327, 754 ve 678’i buldu.

Demir, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı yazıp, cevaba göre asılsız çağrı sahiplerine adres kayıtları tespit edilerek ceza kesildiğini, eylülde 11 kişiye 4 bin 129 lira ceza verildiğini aktardı. Ekim ayında da 100’den fazla asılsız arama yapan 16 kişi tespit edildi.

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100 çağrısının 73’ü asılsız

Müdür, ilk asılsız çağrıda kişiye para cezası verildiğini, ikinci tekrarda iki kat para cezası uygulandığını, üçüncüsünde ise suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

Demir, asılsız çağrıların merkezin faaliyete geçtiği zaman yüzde 87 olduğunu, bunun yüzde 73’e indirildiğini dile getirdi.