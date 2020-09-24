Günde 1.5 paket meyan kökü şekeri yiyen adam hayatını kaybetti: ABD’li doktorlara göre nedeni bu alışkanlığı

ABD’de, aşırı derecede meyan kökü şekeri yeme alışkanlığı, bir inşaat işçisinin ölümüne neden oldu.

Fotoğraf: www.mcgill.ca

Massachusetts eyaletinde yaşayan, adı açıklanmayan 54 yaşındaki işçi, bir fast food lokantasında ani kalp durması (kardiyak arest) sonucunda hayatını kaybetti.

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Her gün 1.5 paket şeker yiyen adamın ölümüyle ilgili inceleme sonucunda doktorlar, ölümüne meyan kökü şekeri tüketiminin neden olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili ‘New Egland Journal of Medicine’ adlı tıp dergisinde makale kaleme alan doktorlar meyan kökündeki asidi ölüme neden olan unsur olarak gösterdi.

Dr. Elazer R Edelman şu ifadeleri kullandı: “Hastanın çok kötü beslendiğini ve paket paket şeker tükettiğini biliyoruz. Meyan kökü şekerindeki glisirizik asidin yüksek tansiyon, potasyuun tehlikleli ölçütte düşük seviyede olması olarak da bilinen hipokalemi ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açtığına dair araştırmalar var. Bu hastada da hepsi var ve bunların kalp sağlığına olumsuz etkisi var. Bazıları kardiyak areste neden olabiliyor. Ayrıca son birkaç hafta içinde yediği meyan şekeri türünü değiştirmiş. Kırmızı olanları yerken siyah renkli olanları tüketmeye başlamış. “

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Bir başka doktor, Andrew L Lundquist de işçinin ölümüne meyan kökü şekerinin neden olduğu konusunda Edelman’la hemfikir olduğunu yazdı.