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Yaramazlara biraz batar!

Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 17 bin 999 oy önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 17 bin 999.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin itirazı üzerine tüm ilçelerde geçersiz oylar, bazı ilçelerde de tüm oylar yeniden sayılırken, kimi ilçelerde de partilerin oy hanelerinin kaydırıldığı belirlendi. AKP, farkın kapanacağını, CHP ise kapanmayacağını savunuyor.

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Güncellenecek…

6 Nisan, saat 09.22

CHP’nin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş’ın Twitter’dan aktardığına göre arada CHP lehine 17 bin 999 oy fark var. İmamoğlu’nun toplam oyu ise 4 milyon 171 bin 544.

5 Nisan, saat 19.39

İmamoğlu’nun verdiği bilgiye göre, CHP 18 bin 223 oy önde.

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CHP adayı 5 Nisan sabahında da FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlarken YSK’nın son rakamlarını açıklamıştı.

İmamoğlu şunları söylemişti: “119 bin 652 geçersiz oy sayıldı. 17 ilçede sayım bitti ve şu an fark 18 bin 742. Geriye kalan 198 bin oy var. 18 ile 20 bin arasında fark olabilir. Gece Tuzla rakamı geldi. 60 oyun üzerinde aleyhimizde oy çıkmış ama Üsküdar’da lehimize çıktı.”

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