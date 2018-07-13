Güncel rakamlar: Türkiye’de 3,5 milyon kayıtlı Suriyeli var

Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 353 bin 462 Suriye uyruklu mülteci var.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği’nin verilerine göre, 21 Haziran itibariyle kayıtlı mültecilerin 1 milyon 935 bin 499’u erkek, 1 milyon 634 bin 853’ü de kadın.

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Mültecilerin en çok barındığı kent İstanbul. Mega kentte 563 bin 15 Suriyeli bulunurken en az mülteci 28 nüfusla Bayburt’ta.

Kilis’te 131 bin 261 Suriyeli var. Bu kentteki Türklerin sayısı, mültecilerden 5 bin 58 kişi daha az.

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Son yedi yılda 55 bin 583 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı ise 216 bin 890.