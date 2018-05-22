Gün Matbaacılık’a PKK suçlaması: 21 çalışana ‘örgüt’ten ceza istendi

Kayyım atanan Gün Matbaacılık’ın 21 çalışanı hakkında örgüt suçlamasıyla hapis cezası istendi.

Gün Matbaacılık’a yönelik soruşturmada matbaa sahibi Kasım Zengin dahil 21 çalışan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Mezopotamya Ajansı’ndan Yasin Kobulan’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı, matbaa çalışanları hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede 13 kişi hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak’, sekiz kişi hakkında da ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla ceza istendi.

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‘Örgütün amaçları doğrultusunda…’

İddianamede matbaaya kayyım atanmasının gerekçesi olarak, basımı yapılan 110 kadar yayın için toplatma kararı verilmesi ve basımı yapılan gazete, kitap ve dergilerin yazar, genel yayın yönetmenleri ve eser sahipleri hakkında davaların açılması gösterildi.

Savcı, matbaanın ‘PKK’nın basın komitesinin örgütsel hedef ve amaçları doğrultusunda propaganda ve ajitasyon çalışmalarını süreklilik arz edecek şekilde basımının yapılması için kurulduğunu’ kaydetti.

‘Meşrulaştırmaya çalıştı’

İddianameye, Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin, Afrin’deki PYD hedeflerine yönelik ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sayıları da dahil edildi. Gazete, bu matbaada basılıyordu.

İddianamede, gazetenin ‘komutan’, ‘konsey üyesi’ ya da ‘tabur’, ‘birlik’ gibi sıfatlar kullanarak örgütün düzenli ordu ve kurumlara sahip olduğu izlenimi yaratıp örgütü meşrulaştırmaya çalıştığı savunuldu.

Yine ‘kanton’, ‘özerk yönetim’, ‘kurucu meclis’, ‘komite’ ve ‘konsey’ kelimelerinin kullanılarak ‘meşru bir yönetim birimi olduğu algısının oluşturulmak istendiği’ öne sürüldü.

‘İlkokul düzeyinde kitap hazırlandı’

Matbaanın bastığı ‘Zimanê Kurdi’ kitabı için “Sözde Kürtçe dil bilgisi” denen iddianamede şunlar kaydedildi: “Ele geçirilen kitaplar arasında bölücü terör örgütünün Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiği Suriye/Afrin’deki masum çocukların beyinlerini yıkama ve bölgedeki yeni nesillerin terörist ideolojiyle yetişmeleri amaçlarıyla Gün Matbaacılık tarafından basılmış ‘Zimanê Kurdi’ isimli, ilkokul düzeyindeki çocuklara yönelik hazırlanmış sözde ders kitaplarının da bulunduğu (…)”