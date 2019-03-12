Gün Matbaacılık davasında karar: Beş kişiye yedi buçuk yıl hapis

Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin basıldığı Gün Matbaacılık davasında karar çıktı.

Kayyım atanan matbaadan 20 kişi geçen yıl tutuklanmış, bazıları daha sonra tahliye edilmişti.

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İddianamede 13 kişi hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak’, sekiz kişi hakkında da ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla ceza istenmişti.

Dava dün sonuçlandı. Mahkeme, matbaanın sahibi Kasım Zengin ile dört çalışana ‘PKK terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası verdi. Bu kişilerin tahliyesine hükmedildi.

Beş sanıktan birine ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle bir yıl 10 ay hapis cezası daha verildi.

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Tutuksuz iki sanığa da ‘örgüte yardım ve yataklık’tan üç yıl dokuzar ay hapis cezası verildi.

Bir kişinin dosyası ayrılırken diğer sanıkların beraatine karar verildi. Davada tutuklu kalmadı.