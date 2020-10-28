Gümüşhane’de orman yangını

Gümüşhane’deki Örümcek Ormanları’nda yangın çıktı. Vali, yangının ‘kontrol altına alma’ seviyesinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm ekiplerin bölgede olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyledi.

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Bölgedeki aşırı rüzgara işaret eden Taşbilek, “O rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bütün ekipler oraya sevk edildi. Hava rüzgarlı, müdahale etmeye çalışıyor arkadaşlarımız” dedi.

Daha sonra, bölgeye gidip incelemelerde bulunan Vali Kamuran Taşbilek ise, ilgililerden yangın ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Taşbilek şunları söyledi: “Şunun bilinmesini istiyoruz, Allah’a şükürler olsun, ekiplerimizin, çevredeki bütün belediyelerimizin, orman teşkilatımızın anında müdahalesiyle, yardımıyla yangın şu an itibarıyla normal şartlar altında kontrol altına alınma seviyesine geldi. Bir-iki yerde yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız orada da gayret gösteriyor. İnşallah farklı bir şey olmazsa, olumsuz bir hava koşulu gelişmediği takdirde orayı da en kısa zamanda kontrol altına alarak yangının genelini kontrole almış olacaklar. Büyük geçmiş olsun. İnşallah bu tür hadiseler bir daha ilimizde yaşanmaz.”

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Vali, zarar gören alanlarla ilgili net bilgileri, çalışmalar bittikten sonra verebileceklerini söyledi.