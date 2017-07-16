Gümüşhane’de iki maden işçisi hayatını kaybetti

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki bir maden ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen iki işçi yaşamını yitirdi, dört işçi de hastanelik oldu.

AA’nın haberine göre Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşgöze beldesi Alansa mevkisindeki bir kömür madeninde saat 23.59’da iki işçinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisinin kendisine ulaştığını belirtti.

Reklam

İşçileri hayata döndürmek için sağlık ekiplerinin yoğun gayret gösterdiğini aktaran Memiş, şöyle devam etti: “Maalesef Ramazan Bulut ve Şükrü Arslan isimli işçilerimiz karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti. Onlara yardım için madene giren ve gazdan etkilenen işçilerimizden Ramazan Kurt, Özkan Eliusta, Mehmet Yıldızhan ve Recep Özsoy’un ise ayakta tedavileri Kelkit Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.”

Memiş, konunun savcılığa intikal ettiğini, kendilerinin de ivedilikle idari tahkikat yaptıracaklarını kaydetti.