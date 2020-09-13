Gümüşhane’de drone’lu maske denetimleri başladı

Gümüşhane’de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, cadde ve sokaklarda drone kullanılarak maske denetimi yapılıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde drone yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapmaya başladı.

Reklam

Ekipler denetimlerde maske kurallarına uymayan vatandaşları ikaz ederken maske takmayan kişilere de idari para cezası uyguladı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, pandemi süresince kent merkezinde yapılan uygulama ve denetimlerde 315 kişiye maske kullanmamaktan, 182 kişiye de emre aykırı davranıştan olmak üzere toplamda 497 kişiye 354 bin 480 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.