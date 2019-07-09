Gümüşhane’de 120 kişi içme suyundan zehirlendi

Gümüşhane merkeze bağlı Dibekli köyünde üç günde 120 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Köylülerin içme suyundaki ‘koliform bakteri’ nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle Dibekli köyünde mevcut içme suyu azaldı. Köylüler, köyün içinden geçen dere yatağından drenajla içme suyu şebekesine su aldı. Bu suyu tüketmeye başlayan onlarca kişi halsizlik, sancı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, terleme şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Son üç günde başvuran 120 kişi tedavileri yapılarak taburcu edildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sudan aldıkları numunelerde ‘Escherichia coli’ ve ‘koliform bakteri’ tespit edildi. Köyün içme suyu şebekesinde temizlik ve klorlama çalışmalarına başlandı.

Gümüşhane Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Hastaneye müracaat eden hasta sayısı 120 olup, yatan hasta bulunmamaktadır. Beş hasta kısa sureli müşahede sonrası, diğerleri ayaktan tedavileri yapılarak evlerine gönderilmiştir. Durum yetkililerimizce hassasiyetle takip edilmektedir.”