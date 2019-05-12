‘Gümüş kral’ lakaplı Meksikalı güreşçi minderde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ortada büyük, ahşap bir arena var. Ya da bir domuz ağılı, belki de Nuh’un gemisi… Önce kâh “schweine, schweine/domuzlar, domuzlar” diye homurdanan, kâh başka tuhaf sesler çıkaran, hayvanlaşmış biri (Güven Kıraç) arkalardan gelip yerlerde sürünerek çıkıyor arenaya, sonra “mükemmel” ailenin bireyleri; anne (Derya Alabora) ve üç oğlu (Serhat Kılıç, Ersin Umut Güler, Yaşar Bayram Gül). Babanın uyuduğunu bildiriyor uşak (Güven Kıraç). Bir süre sonra gelin/nişanlı (Pervin Bağdat) da “düşüyor” arenanın içine. Burası herkesin birbirini yediği bir savaş alanı…