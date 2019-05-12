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Yaramazlara biraz batar!

‘Gümüş kral’ lakaplı Meksikalı güreşçi minderde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Meksikalı güreşçi Cesar Barron, Britanya’nın başkenti Londra’da mindere çıktığı bir maçta hayatını kaybetti. Ülkesinde ‘gümüş kral’ diye anılan 51 yaşındaki Barron, Meksikalı Juventud Guerrera’yla karşılaştığı maçta birden yere kapaklandı. Derhal müdahale eden sağlık görevlileri ilk belirlemelere göre Barron’un kalp krizi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: cnhan.org

1997-2000 yıllarında ABD’de Dünya Güreş Şampiyonaları’nda mücadele eden Barron’un binlerce hayranı karşısında ölümü önce paniğe neden oldu. Panik kısa süre sonra yerini derin bir üzüntüye bıraktı.

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Meksikalı güreşçi Jorge Rodriguez, “Onunla çok maçta karşı karşıya geldim. Saygı duyulacak bir rakipti” dedi. Rodriguez’in yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki güreşçilerden ve federasyonlardan Barron’un ölümüyle ilgili mesaj yağdı.

Babası da güreşçi olan Barron, 2005 yılında Hollywood’da çekilen komedi filmi Nacho Libre’de rol almıştı.


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