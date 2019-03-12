Gümrüksüz patates, bakanın danışmanlık yaptığı şirketten mi alınacak?

Sıfır gümrük vergisiyle yapılacak patates ithalatının Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir dönem danışmanlık yaptığı McCain Food şirketi tarafından yapılacağı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Tarım ve hayvancılık uzmanı Ali Ekber Yıldırım’ın gündeme getirdiği iddia, Tarım, Orman ve Köyişleri Komsiyonu üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun soru önergesiyle Meclis’e de taşındı.

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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararına göre 20 Nisan’a kadar sıfır gümrük vergili patates ithalatı yapılabilecek. 200 bin ton tarife kontenjanının dağıtımıysa, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğle belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 2013-2018 yılları arasında dünyanın en büyük patates üreticisi McCain Food’un danışmanlığı yapmış olması da bu noktada tartışmaları beraberinde getirdi.

Görevi sürdürüyor mu?

Fotoğraf: DHA

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın yazısına göre Pakdemirli’nin 2013-2018 döneminde McCain Food’un Ortadoğu danışmanı olarak çalıştığı kendi özgeçmişinde bulunurken, bakan olduktan sonra şirketle ilişkilerini sürdürüp sürdürmediği bilinmiyor.

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Buna göre, dünyada dondurulmuş patatesin dörtte birini tek başına üreten şirket, farklı markalarla 160 ülkede ürünlerini satışa sunuyor. Dünya çapında 21 bin çalışanı bulunan şirketin Türkiye pazarında bugüne kadar herhangi bir ürünü satışa sunulmadı.

CHP’li komisyon üyesinden soru önergesi

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin bir zamanlar tarımda net ihracatçı bir konumdayken günümüzde en temel tarım ürünlerini bile ithal eder duruma geldiğini belirten CHP’li Gaytancıoğlu ise iddialar üzerine Meclis’e soru önergesi verdi.

Gaytancıoğlu, şu soruları yöneltti:

* Türkiye sıfır vergi ile patates ithalatını, dondurulmuş patates sektöründe faaliyet gösteren küresel bir firma olan McCain Food şirketi aracılığıyla Rusya, Ukrayna ve Irak’tan mı gerçekleştirecektir?

* Halen Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli, bir zamanlar McCain Food şirketine danışmanlık yapmış mıdır?

* Patateste yerli üretimi arttırabilmek için bir politikanız ve üretim planlamanız var mıdır?