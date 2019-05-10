‘Gümrük vergisi savaşlarında’ Çin’den misilleme bekleniyor

ABD hükümeti, Çin’den ithal edilen en az 200 milyar dolar değerinde ürüne uygulanan gümrük vergilerini, müzakereler devam ederken yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltti. Çin misilleme sinyali verdi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’nin (CBP) verdiği bilgiye göre gümrük vergisi artışı bugün TSİ 07:01’den sonra Çin’den ABD’ye giden kargolara uygulanmaya başladı.

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Geceyarısından önce Çin liman ve havalimanlarından ayrılan 5 bin 700’den fazla ürün kategorisinin ise yüzde 10 vergiye tabii olacağı belirtildi.

İki ülke ticaret anlaşmasını kurtarmak için görüşmeler sürerken yapılan açıklamaya Çin’den de hızla yanıt geldi. Çin karşılık verme zorunda kalacağını bildirdib

China Daily’ye göre Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Çin’in ABD’nin bu kararından derin üzüntü duyduğu, Çin’in gerekli karşı adımları atmak zorunda kalacağı’ belirtildi.

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Moody’s: ABD ileri giderse 2020 sonu resesyon olur

ABD Başkanı Donald Trump dün ABD’nin daha da ileri giderek Çin’den gelen 325 milyar dolar değerinde ürüne daha ek gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Moody’s ekonomistleri bunun gerçekleşmesi durumunda başkanlık seçimlerinin yaklaştığı 2020’nin sonu itibariyle ABD ekonomisinin resesyona girebileceği konusunda uyarıyor.

Çin’in ABD’de ihracatı geçen yıl 540 milyar dolar civarındaydı.

Trump’ın Çin cephesindeki bu hamlesi ABD’de de milyonlarca insan tarafından kullanılan tüketici ürünlerini ve çok önemli ara ekipmanlarını etkiliyor.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu verilerine göre ABD’nin ek gümrük vergisi uygulamaya başladığı bazı ürün kategorileri ve hacimleri ise şöyle:

Telekomünikasyon – 19.1 milyar dolar

Bilgisayar devre kartları – 12.5 milyar dolar

İşlemciler – 5.6 milyar dolar

Metal mobilya – 4.1 milyar dolar

Bilgisayar parçaları – 3.1 milyar dolar

Ahşap mobilya – 2.9 milyar dolar

Esnek plastik yer karosu – 2.5 milyar dolar

Ahşap aksamlı koltuklar – 2.5 milyar dolar

Araba parçaları – 2.3 milyar dolar