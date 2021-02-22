Gümrük kontrolde kokain kaplı mısır gevreği bulundu

ABD’de gümrük polisi Güney Amerika’dan gönderilen ve şeker yerine kokain kaplı olan corn flakes (mısır gevreği) paketlerine el koydu.
Cincinnati Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ekiplerinin verdiği bilgiye göre paketlerde yaklaşık 20 kilo kokain bulundu. Piyasa değerinin 2 milyon 8 bin doların (yaklaşık 20 milyon lira) üstünde olduğu açıklandı.
Narkotik köpeği Bico’nun Peru’dan gelen bir teslimatı işaretlemesi üzerine inceleme yapan yetkililer paketlerdeki mısır gevreğinin üzerindeki beyaz tozu test ettiklerinde kokain olduğu ortaya çıktı.