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Yaramazlara biraz batar!

Gümrük kontrolde kokain kaplı mısır gevreği bulundu

ABD’de gümrük polisi Güney Amerika’dan gönderilen ve şeker yerine kokain kaplı olan corn flakes (mısır gevreği) paketlerine el koydu.

Fotoğraf: CBP

Cincinnati Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ekiplerinin verdiği bilgiye göre paketlerde yaklaşık 20 kilo kokain bulundu. Piyasa değerinin 2 milyon 8 bin doların (yaklaşık 20 milyon lira) üstünde olduğu açıklandı.

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Narkotik köpeği Bico’nun Peru’dan gelen bir teslimatı işaretlemesi üzerine inceleme yapan yetkililer paketlerdeki mısır gevreğinin üzerindeki beyaz tozu test ettiklerinde kokain olduğu ortaya çıktı.

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