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‘Gülün Ruhu’ 26.6 milyon dolara satıldı: Pembe elmasta rekor fiyat

Çok nadir bulunan pembe mor elmas Sotheby’s müzayede evinin yaptığı açık artırmada 26.6 milyon dolara (207 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

Gülün Ruhu’ adı verilen 14.83 karalık pembe elmasın 23-38 milyon dolar aralığında alıcı bulması bekleniyordu.

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ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s 26.6 milyon dolara alıcı bulan ‘Gülün Ruhu‘nun bugüne kadar açık artırmayla satılan en pahalı pembe-mor elmas olduğunu belirtti.

İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan açık artırmaya telefonla katılan alıcı kimliğinin gizli tutulmasını tercih etti.

Pembe elmasların yalnızca yüzde 1’i 10 karatın üstünde oluyor. Canlı rengi ve kusursuz iç yapısı da ‘Gülün Ruhu‘nu çok nadir yapan özellilkerinden.

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Rekor kıran pembe elmas 2017’de Rusya’dan çıkarılan daha büyük bir taştan kesilip elde edilmişti.

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