Gül’ün doktoru: Cumhurbaşkanlığından ByLock yüklü telefon verdiler

1’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘FETÖ/PDY’ davası kapsamında tutuklanan doktoru Sedat Caner, aleyhinde delil olan telefonun kendisine Çankaya Köşkü’nden ‘ByLock’ programı yüklü olarak tahsis edildiğini öne sürdü.

Sedat Caner, ‘FETÖ’nün Gazi Üniversitesi yapılanması’na yönelik operasyon kapsamında 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Gülen Cemaati’nin bankası Bank Asya’da para artırımı yapmak ve ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı olarak nitelenen ‘Bylock’u kullanmakla suçlanan Caner’in örgütün tepe yönetimiyle bağlantısı olduğu da iddialar arasında.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Caner savcılık sorgusunda şunları anlattı:“Ben Gül’ün doktoru olmam nedeniyle bu yapının tepe yönetiminde yer alan Tuncay Delibaş ile mecburen temas ettim. Köşk’teki görevime başladığımda Tuncay Delibaş, Sağlık Koordinasyon Kurulu’nda görevliydi. Kendisiyle tıbbi konularda görüşürdüm. Aynı zamanda asistan olarak görev yaptığımda Tuncay Delibaş, Numune Hastanesi’nde bölüm başkanıydı. Ben de o dönemde herkes gibi kendisini tanıdım. Zaman zaman bir araya geldiğimiz oldu. Tuncay Delibaş, beni ürküten bir insandı. Bundan dolayı zorunlu temasım dışında uzak duruyordum.”

‘Gül, Akın İpek’in otelinde tatil yaptı’

Caner, İngiltere’de firari olan işadamı Hamdi Akın İpek’le bağlantısını ise şöyle açıkladı: “Marmaris’te Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı olduğu dönemde tatil için iki üç günlüğüne gidilmişti. Ben de heyetteydim. Akın İpek de orada cumhurbaşkanımızı karşıladı. Gül ve ailesi, Akın İpek’e ait Angel/S Peninsula isimli otelinde tatil için bulunuyordu. Hep beraber orada tatil yaptık. Akın İpek’in yatları vardı. Bu yatlardan biriyle Sisam adasına bir tur yaptık. Teknede ben, korumalar, Akın İpek, Tekin İpek, Gül ve ailesi vardı. Akın İpek’i ben, o tatil ve teknede kaldığımız bu süreçte tanıdım. Kendisi bize hitaben ne iş yaptığımızı sordu. Biz de cumhurbaşkanının doktoru olduğumuzu söyledik. Lobi barda alkolsüz içkilerden tükettik. Akın İpek Ankara’ya döndükten sonra İpek ailesi üyeleriyle resepsiyonlarda bir araya geldik ve kendisiyle özel dini ve benzeri günlerde mesajlaşma şeklinde temasımız oldu. ”

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‘Gerekli uygulama’ dendi

Caner, örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı iddiasını reddetti.

Cumhurbaşkanı doktoru olduğu dönemde Köşk’ün bilgi işlem müdürlüğünden kendilerine kullanmaları için telefon verildiğini söyleyen Caner, “Bana verilen telefonda birçok uygulama yüklüydü. Hatta EDİS başkanı ile görüştüğümüzde ‘Neden bu kadar uygulama var telefonumuzda’ diye sorduğumuzda ‘Bunlar gerekli uygulamalar’ dedi. Köşk’ten ayrıldıktan sonra bu telefonu kendi özel hattımı takarak kullandım” diye konuştu.