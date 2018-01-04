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Yaramazlara biraz batar!

Gül’ü hemşehrisi Özhaseki de yalnız bıraktı: Uygun bulmuyorum

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AKP’de eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepki gösterenler kervanına, hemşehrisi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Gül, sivillere  ‘darbe girişi ve devamı niteliğindeki’ terör eylemi olarak gördükleri eylemlere şiddetle müdahale etmeleri durumunda ceza muafiyeti getiren 696 sayılı KHK’yı eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gül’e ağır ifadelerle yüklenmişti.

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Gül’e bugüne kadar kurucusu olduğu AKP’de destek çıkan çıkmadı.

Bu bağlamda Gül’e yıllarca çok yakın siyaset yapmış eski Kayseri belediye başkanı Mehmet Özhaseki’nin sözleri merak ediliyordu. Özhaseki soru üzerine konuyla ilgili şöyle dedi: “Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”  

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