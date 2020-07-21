Gültekin’in ardından: İstanbul ve İzmir’de erkek şiddeti protesto edildi

Muğla’nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in, eski sevgilisi olduğunu iddia eden C.M.A tarafından öldürülmesi büyük tepki topladı. İstanbul ve İzmir’de erkek şiddeti ve kadın cinayetleri protesto edildi.

Fotoğraflar: DHA

Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin, 16 Temmuz’da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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27 yaşındaki kadının cansız bedeni bugün Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Cinayeti işlediğini itiraf eden C.M.A ise adliyeye sevk edildi.

‘Sessiz kalmıyoruz’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde Beşiktaş Barbaros Hayrettin Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler yaşananları protesto etti.

Oyuncu Şevval Sam ve müzisyen Kalben’in de desteklediği eylemde, “İstanbul Sözleşmesini uygulayın, Pınarları yaşatın. Pınar Gültekin için sessiz kalmıyoruz” yazılı pankart açan kadınlar sık sık ‘kadın, yaşam, özgürlük’ ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” şeklinde sloganlar atarak erkek şiddetini protesto etti.

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‘Bir adım geri atmayacağız’

Ellerinde, Pınar Gültekin’in fotoğrafı ve “Ölmek istemiyoruz”, “Erkekliğinizi yıkacağız”, “İstanbul Sözleşmesi uygulansın” yazılı dövizler taşıyan eylemcilere hitaben konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, şu ifadeleri kullandı: “O kadar öfkeliyiz ki; çünkü bir adım geriye gitmeye niyetimiz yok. Kadınlar uyandı evet, o erkekliği rahatsız ediyoruz evet. Bu şekilde o İstanbul Sözleşmesini imzalattık. Şimdi bundan geri durur muyuz kadınlar.”

Kadıköy-Eminönü İskelesi önünde saat 19:30’da toplanan yüzlerce kadın ise “Pınar Gültekin İsyanımızdır”, “Kadın Cinayetlerini Acil Önle” yazılı pankartlar ve “Katledilen Kadınlar İsyanımızdır” yazılı dövizlere slogan attı.

İzmir’de polis müdahalesi

İzmir’deki protestolara ise polis müdahale etti. Bazı göstericiler zor kullanılarak gözaltına alındı.

Protesto eden kadınların kafaları beton oluklara vurularak,hakaret edilerek gözaltı işlemi yapılmıştır. Kadınlar şu an hastaneye götürülüyor.



Derneğimiz üyeleri tarafından gözaltı ve maruz bırakılan işkenceler takip edilmektedir. Sürecin bilgilendirilmesi yapılacaktır. pic.twitter.com/7hC2Dpp0Pn — ÇHD Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (@ChdKadin) July 21, 2020

Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu, Twitter hesabından polis müdahalesinin ve gözaltıların görüntülerini paylaştı.