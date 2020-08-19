Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt ve tatbikat raporu talebi reddedildi

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin talepleri başsavcılıkça reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

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AA’nın haberine göre Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi önündeki açıklamasında, başsavcılık makamına yeni taleplerini içeren ek dilekçe sunduklarını fakat kamera kayıt, HTS sinyal analiz raporları ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin, ‘bilirkişi raporu hükmünde olmadığı’ gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.

‘Karara itiraz ettik’

Avukat şöyle konuştu: “Kamera kayıt ve HTS sinyal analiz, tatbikat raporlarına ilişkin talebimiz, bilirkişi raporu hükmünde olmadığı için reddedildi. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yaptık. Karara itiraz ettik. Belgelerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Biz de sürece katkı sunmak için bir yargılama aktörü olarak bunlara ihtiyacımız şüphesizki var. Adaletin tecellisine, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunalım.”

Ayrıca avukat katil zanlısı Avcı’nın jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı reddettiğini, “Ben sadece arabayla aldım, götürdüm” dediğini fakat ertesi gün suçu itiraf ettiğini de anımsattı.