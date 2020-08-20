Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt ve tatbikat raporu talebi kabul edildi

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin başsavcılıkça reddedilmesine ilişkin yaptığı itiraz, mahkemece kabul edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin, 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı, cinayetin ardından ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konmuştu.

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Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesi önündeki açıklamasında, başsavcılık makamına yeni taleplerini içeren ek dilekçe sunduklarını fakat kamera kayıt, HTS sinyal analiz raporları ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin, ‘bilirkişi raporu hükmünde olmadığı’ gerekçesiyle reddedildiğini söylemiş, karara itiraz edeceklerini bildirmişti.

AA’nın haberine göre itiraz Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

İtirazı uygun gören mahkeme, olay esnasında ve sonrasında başkaca şüpheli araçların olduğuna ilişkin tespitleri içeren inceleme ve kamera kayıt döküm ve inceleme raporunun, yer gösterme ve keşfe ilişkin tutanağı ile HTS sinyal analizinin suçtan zarar gören vekiline verilmesi gerektiğine hükmetti.