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Yaramazlara biraz batar!

Gültekin ailesinin avukatı, ‘kokoreç’ savunmasını inandırıcı bulmadı

Muğla’da üniversiteli Pınar Gültekin’i öldüren katilin kardeşi, ağabeyinin varilde bozulan kokoreçleri yaktığını söylediğini anlattı. Gültekin ailesinin avukatı ise ifadeyi inandırıcı bulmadı.

Fotoğraf: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Gültekin’i öldüren 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı geçen temmuz ayında, telefonu ağabeyi Cemal’le aynı gün aynı konumda sinyal veren Mertcan Avcı da dün tutuklanmıştı.

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Mertcan Avcı, ifadesinde, ağabeyinin olay akşamı kendisini WhatsApp üzerinden aradığını, Karabağlar’daki bağ evine çağırdığını dile getirdi. Mertcan Avcı, bağ evine gittiğinde ağabeyinin bahçede bir şeyler yaktığını söyledi.

‘Tuhaf koku hissettim’

Avcı, şunları kaydetti: “Alevler normal boyuttaydı. Varilin etrafında benzin bidonu görmedim fakat odun parçaları vardı. Hatta alevler bayağı yükselmiş, varilin üzerindeki yaprakları yakmıştı. Ağabeyime ne yaktığını sordum. Ağabeyim de bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve bozulan kokoreçleri yaktığını söyledi. Tuhaf bir koku hissettim ancak rahatsız olmadım. Yanan alevlerin içerisine baktım, alevlerden dolayı bir şey göremedim. Ağabeyim, bağ evinden geldikten 15-20 dakika sonra ‘Yengenle kavga ettim’ diyerek arabasına binip bağ evinden ayrıldı.

Ağabeyim gittikten sonra bağ evine girdim. Hiçbir gariplik yoktu. 1.5 saat yalnız kaldım. Depoda bulunan biraları düzenledim. Varile hiç dokunmadım. Varil yanmaya devam ediyordu, Ağabeyim tekrar saat 20:30 sıralarında bağ evine geldi, ben de bağ evinden ayrılarak, bara geçtim.”

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Avukat inandırıcı bulmadı

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şüphelinin ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu savunarak, şunları ifade etti: “Olay yerine gittiğinde varilden kötü bir koku geldiğini, ağabeyine bu kokuyu sorduğunu, ağabeyinin ise ‘Dükkanda kalan ve bozulan kokoreçleri yakıyorum’ yanıtını aldığını öne sürüyor. Tamamen ezberletilmiş, kurgulatılmış bir ifade ileri sürüyor. HTS kayıtlarında görüldüğü üzere ağabeyi kendisini olay yerine çağırdığında, niçin 1.5 saat beklemiş? Bozulan kokoreçler, bardan olay yeri olan bağ evine götürülüp orada mı yakılmış? Nasıl bu beyana itibar eder.”

‘Kardeşi dışında da fail var’

Avukat Epözdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Cinayete iştirak ihtimali şüphesiz var. Çünkü olay saatinde ve olay yerinde. Maktulenin vücudu yandığı için cinayetin saatini ve ölüm sebebini tam olarak bilmiyoruz. Bunlar yargılama sırasında aydınlığa çıkacaktır. Kardeşi dışında başka faillerin de olduğunu düşünüyoruz. İlk günden itibaren bu davanın peşindeyiz, Pınar’ın ailesi ile birlikte davamızı, iddialarımızı ortaya çıkaracağız.”

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