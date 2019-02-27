Gülsüm Elvan’ın eylemde kolu kırılmıştı: Savcılık ‘Polis suçsuz’ dedi, dava açılmadı

Savcılık, İstanbul’daki eylemde Gülsüm Elvan’ın kolunun kırılmasının ardından şikayet edilen polisler hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Polisler suçsuz bulunurken, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Fotoğraf: twitter.com/seyrisokak

Kadıköy ilçesinde 11 Ağustos 2017’de bir araya gelen grup, o dönemde KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine destek olmak için eylem yapmıştı.

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Eyleme, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ın annesi de katılmıştı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Gülsüm Elvan, sağlık kontrolünden geçirilirken kolunda kırık oluştuğu tespit edilmişti.

artigercek.com’dan Rıfat Doğan’ın haberine göre Anadolu başsavcılığı, polisler hakkında ‘yaralama’, ‘görevi kötüye kullanma’ ver ‘işkence’ iddiasıyla suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

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Savcılık, şüpheli yedi polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda, Gülsüm Elvan’ın iddiasının dışında polisin yetkisini aşarak gözaltına alınanları darp ettiğine dair somut kanıt olmadığı belirtildi. Müştekilerin uyarıları dikkate almayarak görevli polislere zorluk çıkarttığı ve gözaltına alınmamak için direndiği, bu nedenle zor kullanıldığı kaydedildi.

Savcılık şunları ifade etti: “Müşteki Gülsüm’ün kolunun kırılmasına sebebiyet veren eylemin ne şekilde meydana geldiğinin bilinmediği, ancak kelepçe takılırken ya da müştekinin arbede sırasında ters bir harekette bulunması nedeniyle de kolunun kırılmış olabileceği, kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde alınan bilirkişi raporuna göre, müştekilerin darp edildiklerine ilişkin herhangi bir görüntünün mevcut olmadığı…”

Elvan’ın avukatları Can Atalay ve Deniz Özen, savcılık kararına sulh ceza hakimliğinde itiraz ederek polisler hakkında dava açılmasını talep etti.

Avukatlar, Elvan hakkında kamu görevlisine direnme suçundan iddianame hazırlanmadığını, savcılığın çarpıtma yaptığını savunarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nin soruşturma izni verdiğini dile getirdi.