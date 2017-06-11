Gülse Birsel: Ya nereye döneceedik?

Suudi Arabistan mı Katar mı, siyasi senaryolar tartışılıyor ya. Ülkemiz için avantajlı senaryo, stratejik plan neyse o olsun ama, bir Türk kadını olarak, hak ve hürriyetler açısından bakıldığında vallahi al birini vur ötekine. Hatta ikisini al, kafa kafaya vur ki kendilerine gelsinler. Kadınları o kadar itip kakarsan bu kadar yüzeysel tespitleri de ülke olarak hak edersin, yapacak bir şey yok!

“Biz yüzümüzü Batı’ya dönmüş bir ülkeyiz” cümlesini eleştirenler oluyor bazen. Ama mesela kadın hakları açısından, ya nereye döneceedik? Batı’ya da bayıldığımızdan değil. Ancak, kadın olarak Doğu’nun bir kısmında gördüklerimizden utanarak kafamızı mecburen öteki tarafa çevirince, görüş açısı batıya denk geliyor, o bakımdan…

Gülse Birsel’in yazısı