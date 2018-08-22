Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gülse Birsel: Vatandaş! Sen de ülkeye ve ‘ötekiler’ gibi baktığın başka partiliye güven

Bir reklam var ya: “Şunun fiyatı bilmem kaç TL, onun fiyatı bilmem kaç TL. Bu? Paha biçilmez!” Aynı kalıbı yürütüyorum:

Endişe: Milyarlarca dolar!

Reklam

Öngörülemezlik ve panik: Elimizdekini avucumuzdakini, belki ruh sağlığımızı bile kaybetmek!

Güven: Paha biçilmez!

Reklam

Siyasetçiler! Bizim size ve kararlarınızı uzun uzun düşünerek, fikir alarak verdiğinize güvenmemizi sağlayın!

Vatandaş! Sen de ülkeye ve “ötekiler” gibi baktığın başka partiliye güven.

Bir sakin olalım, endişeyi bırakalım, hep beraber oturup alçak sesle konuşalım şu yaşadıklarımızı.

Çünkü endişenin fiyatı çok yüksek, satın aldığımızda batıyoruz!

Bu bayram, herkes herkese biraz güvensin ve endişe satın almasın. Şeker, çikolata alın onun yerine. “Ötekilere” ikram edersiniz, bir muhabbet olur…

Mutlu bayramlar.

Gülse Birsel’in yazısı 


SON HABERLER

Gazeteci Özuğurlu: Türkiye Afrin’den çıkacak, Kürtler geri gelecek

  MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] Şu sıra Türkiye’de herkes ABD ile yaşanan krizi konuşuyor. Oysa uzmanlar asıl kaosun İdlib’de yaşanacağına dikkati çekiyorlar. Zira Beşar Esad yönetimi, İdlib’e sıkıştırılmış cihatçılara operasyon hazırlığında. İdlib’deki binlerce cihatçı arasında Ankara’nın desteklediği gruplar da bulunuyor ve bunların Türkiye’ye geçebileceği tartışılıyor. İdlib’deki Türkiye varlığını, kentte neler yaşanabileceğini ve Ankara’nın aklından geçenleri uzun […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...