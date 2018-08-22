Gülse Birsel: Vatandaş! Sen de ülkeye ve ‘ötekiler’ gibi baktığın başka partiliye güven

Bir reklam var ya: “Şunun fiyatı bilmem kaç TL, onun fiyatı bilmem kaç TL. Bu? Paha biçilmez!” Aynı kalıbı yürütüyorum:

Endişe: Milyarlarca dolar!

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Öngörülemezlik ve panik: Elimizdekini avucumuzdakini, belki ruh sağlığımızı bile kaybetmek!

Güven: Paha biçilmez!

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Siyasetçiler! Bizim size ve kararlarınızı uzun uzun düşünerek, fikir alarak verdiğinize güvenmemizi sağlayın!

Vatandaş! Sen de ülkeye ve “ötekiler” gibi baktığın başka partiliye güven.

Bir sakin olalım, endişeyi bırakalım, hep beraber oturup alçak sesle konuşalım şu yaşadıklarımızı.

Çünkü endişenin fiyatı çok yüksek, satın aldığımızda batıyoruz!

Bu bayram, herkes herkese biraz güvensin ve endişe satın almasın. Şeker, çikolata alın onun yerine. “Ötekilere” ikram edersiniz, bir muhabbet olur…

Mutlu bayramlar.

Gülse Birsel’in yazısı