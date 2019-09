Gülse Birsel: Terördü, darbeydi, bu ülkenin başına gelenlerden sonra bizi ne endişelendirebilir?

Biliyorsunuz endişe, gerginlik bir alışma meselesi. Her gün sabahtan akşama evde oturan, 3-5 kibar komşusunu gören, İsviçre’nin sessiz bir dağ köyünde oturan insanı, lüks bir arabayla İstanbul’un işlek bir caddesinde trafiğe sok, eli ayağı titrer.

Biz ise hem siyaseten, hem ekonomik olarak, son yıllarda Yeni Delhi’de araba kullanıyoruz, tek lastiğimiz patlak, arabanın üstü açık, üstelik son on beş dakikadır benzin bitik görünüyor! Her şeye idmanlıyız yani! Son yıllarda terördü, darbeydi, bu ülkenin başına gelenlerden sonra bizi ne endişelendirebilir? Ekonomik krizi mi dert edeceğiz? Biraz ediyoruz tabii, kızgınız filan da, aman Allah sağlık versin, her şey olacağına varır!

Gülse Birsel’in yazısı