Gülse Birsel: Tahammül etmek ZO RUN DA SI NIZ

Öyle böyle, referandumdan sonra da burada hep beraber yaşayacağız!

Hayırcı komşunuz, evetçi kayınçonuz, kararsız eltiniz, yine her hafta sonu buluşup piknik yapmaya devam edeceksiniz! Hatırlatırım!

Hayır diyenler ülkeyi terk etmeyecek, evet diyenler başka kıtaya taşınmayacak.

Yani evet, bugünlerin yarınları var! Her tür görüşten insanla karşılaşmak, çalışmak, konuşmak, yan yana oturmak, selamlaşmak, ona tahammül etmek ZO RUN DA SI NIZ!

Zorundayız! Hepimiz! Ve o durumda da eğer referandum sürecinde aşırı taraftar hareketleriniz, saldırgan halleriniz olduysa, bu işi Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyretme fanatikliğine çevirdiyseniz, kusura bakmayın ama “Acımadan geçer yıllar! Zamanla yalnızlık başlar! Yola çıkar pişmanlıklar!”

Gülse Birsel’in yazısı