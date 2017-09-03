Gülse Birsel: Siz bu bayramı yaşamadınız güzel kardeşim, ikidebir eliniz telefonunuza gitti

…Şimdii, şöyle bir kendinize bu gözle bakın ve itiraf edin. 10 günlük tatilin günde kaç saatini ekran başında geçirdiniz? Televizyon olur, bilgisayar olur, tablet olur, ama en çok da telefon değil mi? Güneşlenirken güneşlenmekten çok kendinizin veya manzaranın fotoğrafını çekip sosyal medyaya koymakla, sonra da onu kimlerin ‘like’ ettiğini ikide bir kontrol etmekle meşguldünüz değil mi?

Sokaklarda gezerken etrafın havasını koklamak yerine Instagram story atmakla uğraştığınız için, nerede gezdiniz hiç farkında değilsiniz açık konuşun! Neyse, gece story’lerinize bakıp öğrenirsiniz!

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Akraba ziyaretinde fotoğraf çekip Face’e koymaktan akrabaların yüzünü göremediniz. Bayram tebriklerine Whatsapp’tan cevap verirken karşınızda oturan komşunun eşin dostun ne anlattığını hiç dinlemediniz.

Güncel haberleri ve bayram esprilerini Twitter’dan takip ederken yanınızdakilerle ne güncel dedikodu yapabildiniz ne de espri!

İtiraf edin, böyle oldu! Hatta belki bayram için akrabalarla; kuzenlerle, yeğenlerle toplanmadınız bile. Whatsapp grupları açıp oradan iyi dilekler, koyun fotoğrafları, komik videolar filan yolladınız gruba.

Siz bu bayramı yaşamadınız güzel kardeşim! Hiçbir şey kaçırmamak için ikidebir eliniz telefonunuza gitti ve sonuçta her şeyi kaçırdınız!

Gülse Birsel’in yazısı