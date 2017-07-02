Gülse Birsel: Patronlar zaten muhtemelen Göcek’te, bu neyin telaşı?

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Bu sıcak filan değil. Bu doğanın bir kalkışması! Ve kesinlikle şahsıma özel bir gıcıklık söz konusu.

…

Ne yapacağız? Nasıl hayatta kalacağız? “Olağanüstü hal ilan edilsin” diyeceğim zaten var. “Devlet bize klima versin” diyeceğim, peki dışarıda olanlar ne yapacak? Vatana millete faydam olsun dedim, kısa bir öneri listesi hazırladım:

— İş yavaşlatın. Protesto olarak değil hayatta kalma yolu olarak. Nereye koşuyorsunuz? Ne toplantısı yav? Zaten toplantının ilk yarısı “Ay çok sıcak, şöyle terledim, şurada böyle sıcak görmedim, hatta ben geçen sene Adana’da bile…” filan diye geçecek.

Niye Meksika’da geçen bütün filmlerde adamlar kafalarında sombrero şapka, ağaçların altında uyuklar? Gece uykusuz mu kalmış? Yoo. Adapte olacaksın! Sıcakta yavaşlayıp duracaksın, soğukta seri hareketler yapacaksın. Patronlar zaten muhtemelen Göcek’te, bu neyin telaşı?

Gülse Birsel’in yazısı