Gülse Birsel: İstanbul’da tadilat gürültüsü için çok kesin kurallar olmalı

Evimin üst katı büyük bir tadilata girdi. Tamamen yıkılıyor. 80’li yıllardaki apartmanların ses yalıtımı malum. Dolayısıyla sanki üst daire değil bütün apartman yıkılıyor! Şehirde çalışarak geçireceğim, İstanbul’a yoklama vereceğim ender yazlardan biri. Mecburen geçici olarak eşyalı başka bir eve taşındık. Öğrendiğim:

1) İstanbul’da tadilat gürültüsü için saat, gün, işin süresi vs çok kesin kurallar olmalı.

2) Taşınma hakikaten insan için stres faktörleri listesinde ilk sıralarda!

– Yeni taşındığım evde yangın çıktı! Bildiğimiz yangın, evet. İtfaiyeli filan. Mutfağın yarısı kül oldu. Öğrendiklerim:

1) Aspiratör bir saatli bombaymış! 6-7 yılda bir değiştirilmesi gereken en tehlikeli ev aletiymiş. Eski aspiratörler, biriken yağların da etkisiyle, patlayan bir ampul veya tek bir kıvılcımla, çıra gibi yanıyor ve etrafında ahşap ne varsa tutuşturuyor. 5 dakika içinde dev bir yangınınız oluyormuş.

2) Her evde düzenli kontrol edilen yangın söndürücüler ve yangın alarmı bulunmalı, hatta bu kanun haline getirilmeli.

3) Yangınlardaki ölümlerin çoğu dumandan zehirlenme kaynaklıymış. Zaten yaşayarak anladım. Ufak bir yangın, birkaç dakikada, insanı saniyeler içinde zehirleyebilecek duman oluşturdu. İs ve koku 3 günde zor temizlendi.

Gülse Birsel’in yazısı