Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Yazar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Birsel, şöyle dedi: “Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler.”

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Hürriyet gazetesi onlarca muhabir, editör ve yazarın işine son vermişti. Karar, ev adreslerine gönderilen tebligatla bildirilmişti.

Birsel, istifa kararında söz konusu işten çıkartmaların etkili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

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