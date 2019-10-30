Gülse Birsel, Hürriyet’ten istifa etti

Yazar, senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Birsel, şöyle dedi: “Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler.”

Reklam

Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler. @Hurriyet — Gülse Birsel (@gulseyazar) October 30, 2019

Hürriyet gazetesi onlarca muhabir, editör ve yazarın işine son vermişti. Karar, ev adreslerine gönderilen tebligatla bildirilmişti.

Birsel, istifa kararında söz konusu işten çıkartmaların etkili olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.