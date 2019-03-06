Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gülse Birsel: Burnunuzun dikine gidin! Belki onun için burnumu yaptırmadım

2 gün sonra 8 Mart.

Bu yukarıdakilere benzer cümlelerin yüz katını benden çok çok daha parlak, daha başarılı kadınlar yüzyıllardır duyuyor.

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Ama nerede duyarsanız, benim gibi 32 diş sırıtın ve yakında o kelimeyi dürüp büküp söyleyenlerin ağzına nasıl sokacağınızı düşünün! Çok zevkli oluyor, inanın!

Hayal kurun! Sınırsız hayal kurun! Plan yapın, öğrenin, çok çalışın, hayalleri gerçekleştirin. Veya belki sizde daha iyi bir yöntem vardır, onu uygulayın.

‘Azim’ ve ‘motivasyon’un ‘yetenek’ten çok daha değerli ve sihirli kelimeler olduğunu unutmayın!

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Bir de hep burnunuzun dikine gidin! Belki onun için burnumu yaptırmadım, uzun olduğundan yolumu hep daha net gösterdi!

Gülse Birsel’in yazısı

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