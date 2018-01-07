Gülse Birsel: Bir teknolojik inovasyoncu olarak Hazreti Nuh!

Yavuz Örnek Hoca, Hz. Nuh’un çelik levhalardan yapılmış nükleer enerjiyle çalışan bir gemi yaptığını, kendisine inanmayan oğlunu da cep telefonuyla konuşarak ikna ettiğini söylüyor. Ya Hz. Nuh’un oğlunu zaten anlamak mümkün değil. Baban milattan önce nükleer enerjiyi ve cep telefonunu bulmuş, sana “Oğlum gel, dünyayı sel basacak, herkes kendini kurtarır sen ortada kalırsın” diyor, sen muhtemelen yine babanın icat ettiği WhatsApp’dan “Baba ok, tünele giriyorum çekmez, bye” filan yazıp adamı kaale almıyorsun. Bunun üzerine adam bizzat aramak zorunda kalıyor. Ayıp. Nuh tufanına bambaşka bir gözle bakıyorum şu an.

Hayır konu bitmiyor, Yavuz Hoca’nın ‘bilim adına’ yaptığı açıklamalara göre, Hz. Nuh oğlunu aldırmak için insansız hava aracı yolluyor.

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Gülse Birsel’in yazısı