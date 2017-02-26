Gülse Birsel: Ben de biliyorum grip aşısı diye bir şey var, fakat bu konu benim için bir enigma

Ben de biliyorum grip aşısı diye bir şey var. Fakat bu konu benim için bir enigma. “Yaptırırsanız iyi olur” diyorlar, sonra da ekliyorlar “Ama tabii grip virüsleri her yıl değişim gösteriyor”. İşletim sistemi gibi kendini “upgrade” ediyor yani! Demek ki aşı olunca, esasında bir önceki yılın virüsüne karşı bağışıklık kazanıyorsun!

Böyle garip bir retrospektif durum! “Geçen yıl grip olacak olsaydım, şu an koluma vurulan bu aşıyla acaip iyi korunurdum” gibi bir vaziyet. “Şimdiki param olsaydı da gençken oradan iki dönüm arsa kapatsaydım, bu gün karun olurdum” tarzında bir bakış açısı! Onun için aşıya itibar etmedim.

Sonuç olarak aralıktan beri her ay bir hafta yarı ayakta, yarı evde TV karşısında virüsleri tecrübe eden biri olarak araştırdım. Meğer birkaç yıldır özellikle kış aylarında, dönem dönem hastanelerin acilleri ağır grip vakalarıyla dolup taşıyor, kapasite aşılıyormuş. “Buna salgın demek doğru mu bilmiyoruz ama bir süredir hasta sayısı çok arttı” diyorlar.

…Sonuç olarak köyden kente göç etmeseydik, sanayileşme kaynaklı kirlilik olmasaydı, organik beslenseydik, dış güçler Suriye’yi, Afganistan’ı, Afrika’yı karıştırmasaydı, savaşlar ve göçler yaşanmasaydı, tasasız bir memleket olsaydık, şu an belki grip olmayacaktık.

Yani bir yerde…

Bölgesel konjonktür gereği öksürüp tıksırıyoruz!

Gülse Birsel’in yazısı