Gülse Birsel: Başkanlık gelince artık ödül törenlerinde zarfların karışması gibi kaoslar yaşanmayacak

Törenleri, organizasyonları beceremeyiz ama çok sıkı ‘ağır abi’lerimiz vardır.

Hatta ondan da önce, organizatör sahne arkasında Kadir Abi’yi görüp, o an Emma’yla selfie çektirmeyi bırakır; “Bir arıza olursa Kadir Abi suratıma ‘Elin işte gözün oynaşta uleyyyn’ diye bir tokat aşkeder, en iyisi zarfları son bir kontrol edeyim” derdi. Yine bunların hiçbiri yaşanmazdı…

Törenleri, organizasyonları beceremeyiz ama işin başında otoriter bir abi olunca herkes hizaya girer.

Hoop döndük mü başkanlık sistemine! Görüldüğü gibi başkanlık gelince artık ödül törenlerinde zarfların karışması gibi kaoslar yaşanmayacak, törenler daha istikrarlı olacak.

Nasıl bağladım ama buraya? AK Parti kampanyayı bana yaptırsa yeridir.

Gülse Birsel’in yazısı