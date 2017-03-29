Gülse Birsel: Atatürk yaşasaydı inceden fırça atardı

Sosyal medya patlıyor: “Atatürk yaşasaydı kesin hayır derdi.” “Atatürk yaşasaydı illa ki evet derdi.”

Yav bırakın.

Atatürk rasyonel adam. Pozitif bilim adamı, akıl adamı, mantık adamı, bilgi adamı.

Atatürk yaşasaydı şöyle mi derdi, böyle mi derdi…

Bir kere Atatürk yaşasaydı “Twitter’da, sokakta, kahvede birbirinize laf çakmayı bir zahmet yarım saat bırakın da 2 anayasa tekstini okuyup karşılaştırın. Hangisi daha demokratik, daha mantıklı, daha iyi bir yönetim formülü gibi geliyorsa, ona göre karar verin” derdi.

Muhtemelen sonra da “İçi boş sloganlarla hareket etme, aklını kullansana çocuk!” filan diye inceden fırça atardı.

Vallahi bu aralar beyin karaborsa ha.

Haydi Atatürk ne yapardı tartışması bitti, dağılın. Gidin anayasa okuyun biraz.

Gülse Birsel’in yazısı