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Yaramazlara biraz batar!

   
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Gülse Birsel: Abdurrahman Dilipak mesleğimizi çaldı!

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Cuma günü itibariyle (bu lütfen resmi kayıtlara da geçsin diye tarih veriyorum bak) Akit yazarı Abdurrahman Dilipak mizahımızı, mesleğimizi çaldı!

Absürd bir şey mi yaptı, taşlamaya mı girdi, ironi midir, sembolik hiciv peşinde mi çıkaramadım. Belki de yepyeni bir mizah janrı diyebiliriz. Ama kesinlikle çok komik.

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Zirvedir bu! Biz artık ne yazsak olmaz ki. Artık bizim hiçbir şaka tutmaz ki.

Cem Yılmaz otelcilik mi yapsın? Ata Demirer ekstralarda müzik mi çalsın? Dilipak’ın amacı bu mu? Biz de ekmeğimizin peşindeyiz abi, niye böyle yapıyor?

Gülse Birsel’in yazısı

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