Gülmen’in durumunu paylaşan sağlık bakanı: Şuuru kapanırsa müdahale ederiz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, açlık grevindeki eğitimci Nuriye Gülmen’in şuurunun kapanması halinde müdahale edeceklerini söyledi.

Tutuklu bulunan Gülmen ve tahliye edilen eğitimci Semih Özakça, 253 gündür açlık grevinde.

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Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumu, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda gündeme geldi.

‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok’

Komisyon üyelerinin soruları üzerine konuşan bakan Demircan, “Nuriye Gülmen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatıyor. Ekimin 10’undan beri, mahkûm servisinde gözetim altında tutuluyor. Her gün beş uzman doktordan oluşan heyet kendisiyle görüşüyor. Bir heyet oluşturduk biz kendisinin takibi için. Tedavi ve tetkiklerin yapılması gerektiği hakkında görüşülüyor ancak hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına göre, şuuru açık olduğu sürece girişimde bulunma yetkilerinin olmadığını aktaran Demircan şöyle devam etti: “Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ancak şuur kapanması olursa bize yasalar izin veriyor ve müdahale hakkını kullanıyoruz.”