Gülmen’in avukatı: Nabzı çok düşük, görüşü yarıda kesmek zorunda kaldık

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde öğretmen Semih Özakça’yla birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’in avukatı, görüşü yarıda kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İkili, 105 gündür açlık grevinde.

‘Geç olmadan sesimizi yükseltelim’

Gülmen’in avukatı Selçuk Kozağaçlı Twitter’dan yayınladığı mesajda, “Bugün Nuriye ile avukat görüşünü yarıda kesmek zorunda kaldık. Nabzı çok düşük göğsünde sancı ve baskı var. Sesimizi yükseltelim geç olmadan” dedi.